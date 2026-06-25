LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE PIERRE & SARAH Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

dimanche 16 août 2026 · Rue des Compagnons du Tour de France · Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE PIERRE & SARAH

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Les dimanches, toujours en musique à La Halle Gourmande !

Comme chaque dimanche, la municipalité vous offre un concert gratuit pour accompagner votre pause gourmande dans l’ambiance chaleureuse de la Halle. Au programme ce dimanche Musique de Variété de Pierre & Sarah, venez nombreux !

Installez-vous, dégustez les produits de nos artisans, partagez un verre et profitez de ces moments musicaux qui font vibrer notre belle Halle. .

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Sundays are always musical at La Halle Gourmande!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE PIERRE & SARAH Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE