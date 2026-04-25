Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise salle polyvalente Athis-Val de Rouvre

Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise salle polyvalente Athis-Val de Rouvre mardi 14 juillet 2026.

Lieu : salle polyvalente

Adresse : La Carneille

Ville : 61430 Athis-Val de Rouvre

Département : Orne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Athis-Val de Rouvre

Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise

salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au cœur de la Suisse Normande à La Carneille

Ce circuit montre une campagne pleine de surprises paysagères et de témoins d’une histoire très ancienne. Il suit et croise à plusieurs reprises la rivière de la Gine, petit ruisseau vif argent qui fût en son temps le lieu d’installation de moulins et d’industries artisanales liées notamment au tissage et à la teinture.

10.5 km- niveau intermédiaire   .

salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo

À voir aussi à Athis-Val de Rouvre (Orne)