Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise salle polyvalente Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise salle polyvalente Athis-Val de Rouvre mardi 14 juillet 2026.
Athis-Val de Rouvre
Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise
salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au cœur de la Suisse Normande à La Carneille
Ce circuit montre une campagne pleine de surprises paysagères et de témoins d’une histoire très ancienne. Il suit et croise à plusieurs reprises la rivière de la Gine, petit ruisseau vif argent qui fût en son temps le lieu d’installation de moulins et d’industries artisanales liées notamment au tissage et à la teinture.
10.5 km- niveau intermédiaire .
salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise
L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo
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