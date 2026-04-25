Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise salle polyvalente Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre

Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise

salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au cœur de la Suisse Normande à La Carneille

Ce circuit montre une campagne pleine de surprises paysagères et de témoins d’une histoire très ancienne. Il suit et croise à plusieurs reprises la rivière de la Gine, petit ruisseau vif argent qui fût en son temps le lieu d’installation de moulins et d’industries artisanales liées notamment au tissage et à la teinture.

10.5 km- niveau intermédiaire .

salle polyvalente La Carneille Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée le balade carneillaise Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo