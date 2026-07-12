Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
samedi 25 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Visitez l’exposition sérigraphique « la mémoire du limon » de Lionel Sabatté, artiste contemporain aux multiples facettes en compagnie de notre médiatrice.
Sur inscription – tarif compris dans le billet d’entrée du musée .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
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English : Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté
L’événement Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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