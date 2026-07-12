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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

samedi 25 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Visitez l’exposition sérigraphique « la mémoire du limon » de Lionel Sabatté, artiste contemporain aux multiples facettes en compagnie de notre médiatrice.

Sur inscription – tarif compris dans le billet d’entrée du musée   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté

L’événement Les rendez-vous de l’été Visites guidées Mémoire du limon, hommage à Claude Monet Lionel Sabatté Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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