Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Place Calixte Camelle, Bordeaux
mardi 15 septembre 2026 · Place Calixte Camelle · Bordeaux
Informations pratiques
Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide Mardi 15 septembre, 15h30 Place Calixte Camelle Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T15:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T15:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide
Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants.
Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, venez profiter d’un espace convivial pensé pour vous et vos tout-petits, en présence d’un animateur nature.
Vous pouvez passer librement, rester quelques minutes ou tout le temps de l’événement.
- Mardi 15 septembre, 15h30-18h30 – Place Calixte Camelle : dans l’espace de jeu pour enfant
- Mardi 13 octobre, 15h30-18h30 – Jardin Promis : derrière la salle de gym Promis
Place Calixte Camelle Place calixte Camelle Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 76 89 92 »}]
Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants. Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, profitez d’un espace convivial, en présence d’un animateur nature. Petite enfance Parentalité
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