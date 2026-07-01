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Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Place Calixte Camelle, Bordeaux

mardi 15 septembre 2026 · Place Calixte Camelle · Bordeaux

Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Place Calixte Camelle, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Place Calixte Camelle
Adresse
Place calixte Camelle
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide Mardi 15 septembre, 15h30 Place Calixte Camelle Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T15:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T15:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00

Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide

Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants.

Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, venez profiter d’un espace convivial pensé pour vous et vos tout-petits, en présence d’un animateur nature.
Vous pouvez passer librement, rester quelques minutes ou tout le temps de l’événement.

  • Mardi 15 septembre, 15h30-18h30 – Place Calixte Camelle : dans l’espace de jeu pour enfant
  • Mardi 13 octobre, 15h30-18h30 – Jardin Promis : derrière la salle de gym Promis

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Un rendez-vous mensuel pour les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants. Chaque mois, dans un parc ou jardin différent, profitez d’un espace convivial, en présence d’un animateur nature. Petite enfance Parentalité

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