Les rendez-vous des passionnés de l’automobile à Chauray Chauray
Les rendez-vous des passionnés de l’automobile à Chauray Chauray dimanche 14 juin 2026.
Chauray
Les rendez-vous des passionnés de l’automobile à Chauray
134 Rue des Combes Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le rendez-vous des passionnés de l’automobile anciennes, sportives, récentes et d’exceptions.
Le dimanche 14 Juin 2026, à partir de 9h30
Espace Bernard Larché 113 rue des combes
Gratuit
La Ville de CHAURAY, donne rendez-vous aux Passionnés de véhicules, toutes catégories (membres de clubs ou particuliers) autos, motos, solex, vespas, etc… sur l’espace Bernard Larcher, en plein cœur de bourg. Échanges entre passionnés, amateurs, curieux qui pourront se faire autour d’un bon café, de boissons et de douceurs sucrées et salées. Des animations musicales ou thématiques seront organisées en fonction des saisons. .
134 Rue des Combes Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 89 90
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English : Les rendez-vous des passionnés de l’automobile à Chauray
L’événement Les rendez-vous des passionnés de l’automobile à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin
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