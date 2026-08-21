Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 23 décembre, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T17:30:00+01:00
En partenariat avec Nantes Esport
Venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415350 »}]
En partenariat avec Nantes Esport Venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes. À partir de 7 ans
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