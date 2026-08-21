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Les rendez-vous du jeu vidéo : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Les rendez-vous du jeu vidéo : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Mercredi 7 octobre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Battez les vagues de sbires de l’infâme Shredder aux côtés des célèbres tortues ninjas ! 
Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.
À partir de 7 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]
Battez les vagues de sbires de l’infâme Shredder aux côtés des célèbres tortues ninjas !  Pour les enfants et adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. À partir de 7 ans

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