Informations pratiques

Penmarch

Les rendez-vous nature Découverte du bord de mer

Quai du Général de Gaulle Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-15

Une découverte de la richesse des bords de mer depuis l’un des ports de commerce les plus importants d’Europe au XVè siècle.

Le lieux et les paysages changent au rythme des marées. Un foisonnement de vie insoupçonné se cache parmi les rochers et les algues, la laisse de mer, les fleurs des dunes, sans oublier les oiseaux qui profitent du littoral pour se nourrir et se reproduire.

2 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Sur réservation.

Programmation à venir. .

Quai du Général de Gaulle Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English :

L’événement Les rendez-vous nature Découverte du bord de mer Penmarch a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden