Les Rendez-Vous Pépites Balade nature autour des arbres Parking du complexe sportif La Roche-Maurice jeudi 16 juillet 2026.

La Roche-Maurice

Les Rendez-Vous Pépites Balade nature autour des arbres

Parking du complexe sportif Complexe sportif de Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez participer à une sortie nature dans la vallée du Morbic à la Roche Maurice animée par Julie Bonenfant, éducatrice à la nature de Bretagne Vivante.

Cette balade autour des arbres vous permettra d’observer et de reconnaître la diversité d’arbres, de plantes et d’insectes…, à travers des approches naturalistes, ludiques, sensorielles ou créatives.

À l’issue de la balade, un goûter sucré sera offert par l’Office de tourisme.

– Réservation obligatoire après de l’Office de tourisme.

– Nombre de place limité. .

Parking du complexe sportif Complexe sportif de Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Balade nature autour des arbres La Roche-Maurice a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS