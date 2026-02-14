Hanvec

Les Rendez-Vous Pépites Visite d’un Atelier d’Artisan

222 Ruzaden Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Isa Terre & Créations vous ouvre ses portes le temps d’une visite organisée par l’Office de tourisme !

Isa Terre & Créations est installée à Hanvec, côté mer et passionnée par l’Art et le travail de l’argile.

Profondément engagée envers le respect de notre Terre, j’essaie, à travers des pièces uniques, de célébrer la beauté de la faune et la flore de ma Bretagne

Elle est convaincue que l’Art transcende les esprits quels que soient les milieux sociaux et les générations, c’est pourquoi je m’efforce de créer des objets qui captivent l’âme, en Porcelaine ou en Raku.

Venez découvrir son atelier et son savoir-faire le temps d’un après-midi.

– Durée 1h.

– Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 02 98 85 13 09.

– Nombre de places limitées. .

222 Ruzaden Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Visite d’un Atelier d’Artisan Hanvec a été mis à jour le 2026-05-20 par OT LANDERNEAU DAOULAS