Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André
Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André jeudi 20 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel
Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Game, Set et Match ! Venez participer à des minis tournois amicaux de tennis et de padel.
Une petite restauration et une buvette est possible.
Inscription dès le mercredi et sur place. .
Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 93 11
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English :
L’événement Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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