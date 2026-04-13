Les représentations de la préhistoire, Musée de Préhistoire régionale, Menton

Les représentations de la préhistoire Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Préhistoire régionale Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les représentations de la préhistoire

Comment nous représentons l’homme et la femme préhistoriques et leur environnement ?

Comment l’homme et la femme préhistoriques se représentaient eux-mêmes et représentaient leur environnement ?

●Visites commentées

●Des élèves de l’école de Condé Nice, école de design et d’arts graphiques, présenteront leurs travaux.

●Atelier pour les enfants : Sculpter dans l’argile l’homme et la femme préhistoriques comme ils se représentaient eux-mêmes.

Musée de Préhistoire régionale 20 Rue Loredan Larchey, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489815212 https://www.menton.fr/Musee-de-Prehistoire-Regionale.html?oaq%5Bwhat%5D=Mus%C3%A9e%20de%20Pr%C3%A9histoire Diversité des collections d’archéologie régionale, de la préhistoire ancienne à l’Antiquité. Collections d’ethnographie régionale. Gares ferroviaire et routière proches, parkings proches.

Les représentations de la préhistoire

©Ville de Menton