Les représentations de la préhistoire, Musée de Préhistoire régionale, Menton
Les représentations de la préhistoire, Musée de Préhistoire régionale, Menton samedi 23 mai 2026.
Les représentations de la préhistoire Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Préhistoire régionale Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Les représentations de la préhistoire
Comment nous représentons l’homme et la femme préhistoriques et leur environnement ?
Comment l’homme et la femme préhistoriques se représentaient eux-mêmes et représentaient leur environnement ?
●Visites commentées
●Des élèves de l’école de Condé Nice, école de design et d’arts graphiques, présenteront leurs travaux.
●Atelier pour les enfants : Sculpter dans l’argile l’homme et la femme préhistoriques comme ils se représentaient eux-mêmes.
Musée de Préhistoire régionale 20 Rue Loredan Larchey, 06500 Menton, France Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489815212 https://www.menton.fr/Musee-de-Prehistoire-Regionale.html?oaq%5Bwhat%5D=Mus%C3%A9e%20de%20Pr%C3%A9histoire Diversité des collections d’archéologie régionale, de la préhistoire ancienne à l’Antiquité. Collections d’ethnographie régionale. Gares ferroviaire et routière proches, parkings proches.
Les représentations de la préhistoire
©Ville de Menton
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