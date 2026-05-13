Visite contée, Musée Jean Cocteau-Le Bastion, Menton

Visite contée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Jean Cocteau-Le Bastion Alpes-Maritimes

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les voyages de Lisbeth.

Une visite contée pour découvrir autrement le Bastion et les oeuvres de Jean Cocteau. Lisbeth habite à quelques pas du bastion et se réfugie tous les jours sur la digue pour lire et rêver. Ce jour-là elle est comme happée par le monument qui va la transporter dans des mondes inconnus.

Musée Jean Cocteau-Le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 50 http://museejeancocteau.fr Le musée Jean Cocteau de Menton a été inauguré en 1966. Il s’agit du musée-testament choisi par Jean Cocteau. Bus 100

Les voyages de Lisbeth.

©Musée Jean Cocteau