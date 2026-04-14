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spectacle par la Compagnie Spécimen, Musée Jean Cocteau-Le Bastion, Menton

spectacle par la Compagnie Spécimen, Musée Jean Cocteau-Le Bastion, Menton samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Jean Cocteau-Le Bastion

Adresse : Quai Napoléon III 06500 Menton

Ville : 06500 Menton

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 100

spectacle par la Compagnie Spécimen Samedi 23 mai, 20h00 Musée Jean Cocteau-Le Bastion Alpes-Maritimes

100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

La compagnie Specimen propose un ballet réaliste, inspiré du spectacle de Jean Cocteau, Parade.Entre créations originales et réévritures, la singilarité de son travail s’exprime par une recherche esthétique ambitieuse et un langage hybride mis au service d’un imaginaire poétique.

Musée Jean Cocteau-Le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 50 http://museejeancocteau.fr Le musée Jean Cocteau de Menton a été inauguré en 1966. Il s’agit du musée-testament choisi par Jean Cocteau. Bus 100
La compagnie Specimen propose un ballet réaliste, inspiré du spectacle de Jean Cocteau, _Parade_.Entre créations originales et réévritures, la singilarité de son travail s’exprime par une recherche…

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