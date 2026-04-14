spectacle par la Compagnie Spécimen, Musée Jean Cocteau-Le Bastion, Menton

spectacle par la Compagnie Spécimen Samedi 23 mai, 20h00 Musée Jean Cocteau-Le Bastion Alpes-Maritimes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

La compagnie Specimen propose un ballet réaliste, inspiré du spectacle de Jean Cocteau, Parade.Entre créations originales et réévritures, la singilarité de son travail s’exprime par une recherche esthétique ambitieuse et un langage hybride mis au service d’un imaginaire poétique.

Musée Jean Cocteau-Le Bastion Quai Napoléon III 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 50 http://museejeancocteau.fr Le musée Jean Cocteau de Menton a été inauguré en 1966. Il s’agit du musée-testament choisi par Jean Cocteau. Bus 100

La compagnie Specimen propose un ballet réaliste, inspiré du spectacle de Jean Cocteau, _Parade_.Entre créations originales et réévritures, la singilarité de son travail s’exprime par une recherche…