Les rêveurs Batiment Interactis Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue
mardi 6 octobre 2026 · Batiment Interactis Chemin de Treize Pierres · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Les rêveurs
Batiment Interactis Chemin de Treize Pierres BP 421 Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-06
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07
Film Les rêveurs d’Isabelle Carré (Pan Cinéma 2025)
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
En adaptant pour le cinéma son roman autobiographique Les rêveurs (Ed. Grasset 2018), Isabelle Carré livre un témoignage personnel et sensible, qui se veut porteur d’espoir pour toutes celles et ceux, et notamment les jeunes, qui connaissent des souffrances psychiques.
Projection suivie d’un temps d’échange coanimé par le collectif Es’pairance, le PAEJ et la Compagnie Arc-en-Ciel Théâtre.
Tout public, à partir de 14 ans
Durée : 1h46
Projection programmée par Ouest Aveyron Communauté et Es’pairance, collectif villefranchois d’usagers en santé mentale, dans le cadre de la 37ème édition des Semaines nationales d’Information en Santé Mentale (S.I.S.M) organisées du 5 au 18 octobre sur le thème Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts . .
Batiment Interactis Chemin de Treize Pierres BP 421 Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Film %AB *Les r%EAveurs* %BB by Isabelle Carr%E9 (Pan Cin%E9ma ? 2025)
L’événement Les rêveurs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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