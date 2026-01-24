Vide Grenier du Comité des fêtes Villefranche-de-Rouergue

Vide Grenier du Comité des fêtes

Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Venez chiner, vendre et passer un bon moment en famille ou entre amis. Restauration et buvette sur place !

Réservation au 06 73 41 96 33 (Merci d’appeler aux heures de repas)

Une journée conviviale organisée par le Comité des fêtes de Villefranche de Rouergue pour tous les amoureux des bonnes affaires et de la bonne humeur ! .

English :

Come and browse, sell and have a great time with family and friends. Food and refreshments on site!

