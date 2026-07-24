Les Rib’amboches au Ribérou 1900 , nocturne d’artisanat d’art à la bougie, sardinade et bal concert Port de Ribérou Saujon

Informations pratiques

Saujon

Les Rib’amboches au Ribérou 1900 , nocturne d’artisanat d’art à la bougie, sardinade et bal concert

Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les Rib’amboches au Ribérou 1900 , nocturne d’artisanat d’art à la bougie, sardinade et bal concert, de 19h à minuit au port de Ribérou.

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Port de Ribérou 2 Rue de Peudrit Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

The Rib?amboches au Ribérou 1900 , an evening of candlelit arts and crafts, sardinade and concert ball, from 7pm to midnight at the Ribérou harbor.

L’événement Les Rib’amboches au Ribérou 1900 , nocturne d’artisanat d’art à la bougie, sardinade et bal concert Saujon a été mis à jour le 2026-07-24 par Mairie de Saujon