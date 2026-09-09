Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa, Villa Costa, Marseille

Informations pratiques

Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa 19 et 20 septembre Villa Costa Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée et libre de cette Villa couverte de façades en rocailles. Vous y découvrirez son histoire et diverses techniques de rocaille.

Villa Costa rue Jean-Baptiste de Valbelle 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée et libre de cette Villa couverte de façades en rocailles. Vous y découvrirez son histoire et diverses techniques de rocaille.

©Famille Faure