Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa, Villa Costa, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Villa Costa · Marseille
Informations pratiques
Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa 19 et 20 septembre Villa Costa Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée et libre de cette Villa couverte de façades en rocailles. Vous y découvrirez son histoire et diverses techniques de rocaille.
Villa Costa rue Jean-Baptiste de Valbelle 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée et libre de cette Villa couverte de façades en rocailles. Vous y découvrirez son histoire et diverses techniques de rocaille.
©Famille Faure
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 9 septembre 2026
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026