Les Rois Vagabonds Chapiteau près du Ludolac Vaivre-et-Montoille

Informations pratiques

Vaivre-et-Montoille

Les Rois Vagabonds

Chapiteau près du Ludolac 20 Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Julia et Igor forment un duo clownesque où musique, danse, mime et acrobatie se rencontrent. Elle, au violon ou à l’alto, devient clown blanc, bergère ou acrobate ; lui, à la trompette et au tuba, incarne un Auguste maladroit et voltigeur. Entre Vivaldi, Bach et Strauss, saltos et tours de magie, ils rendent hommage aux grands duos du clown et offrent un spectacle à la fois poétique, virtuose et burlesque. .

Chapiteau près du Ludolac 20 Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rois Vagabonds

L’événement Les Rois Vagabonds Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)