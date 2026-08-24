Les Rois Vagabonds Chapiteau près du Ludolac Vaivre-et-Montoille
vendredi 11 décembre 2026 · Chapiteau près du Ludolac · Vaivre-et-Montoille
Informations pratiques
Vaivre-et-Montoille
Les Rois Vagabonds
Chapiteau près du Ludolac 20 Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13
Julia et Igor forment un duo clownesque où musique, danse, mime et acrobatie se rencontrent. Elle, au violon ou à l’alto, devient clown blanc, bergère ou acrobate ; lui, à la trompette et au tuba, incarne un Auguste maladroit et voltigeur. Entre Vivaldi, Bach et Strauss, saltos et tours de magie, ils rendent hommage aux grands duos du clown et offrent un spectacle à la fois poétique, virtuose et burlesque. .
Chapiteau près du Ludolac 20 Avenue des Rives du Lac Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Rois Vagabonds
L’événement Les Rois Vagabonds Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)