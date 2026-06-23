Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen
vendredi 10 juillet 2026 · Ohlungen
Informations pratiques
Ohlungen
Les Sacrés Vendredis de la Klose
route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
3 soirées au plus près du piano…au coeur de l’émotion ! Dans le cadre intimiste de la chapelle de la Klose, les Sacrés vendredis accueillent le pianiste virtuose Nacer ZERFAOUI qui nous présentera un répertoire entre improvisation et influences méditerranéennes.
3 soirées au plus près du piano…au coeur de l’émotion ! Dans le cadre intimiste de la chapelle de la Klose, les Sacrés vendredis accueillent le pianiste virtuose Nacer ZERFAOUI qui nous présentera un répertoire entre improvisation et influences méditerranéennes. .
route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendredi.klose@gmail.com
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English :
3 evenings close to the piano…at the heart of emotion! In the intimate setting of the Klose chapel, Sacrés vendredis welcomes virtuoso pianist Nacer ZERFAOUI, who will present a repertoire combining improvisation and Mediterranean influences.
L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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