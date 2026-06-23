Informations pratiques

Ohlungen

Les Sacrés Vendredis de la Klose

route d’Uhlwiller Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

3 soirées au plus près du piano…au coeur de l’émotion ! Dans le cadre intimiste de la chapelle de la Klose, les Sacrés vendredis accueillent le pianiste virtuose Nacer ZERFAOUI qui nous présentera un répertoire entre improvisation et influences méditerranéennes.

3 soirées au plus près du piano…au coeur de l’émotion ! Dans le cadre intimiste de la chapelle de la Klose, les Sacrés vendredis accueillent le pianiste virtuose Nacer ZERFAOUI qui nous présentera un répertoire entre improvisation et influences méditerranéennes. .

route d’Uhlwiller Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 02 35 vendredi.klose@gmail.com

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English :

3 evenings close to the piano…at the heart of emotion! In the intimate setting of the Klose chapel, Sacrés vendredis welcomes virtuoso pianist Nacer ZERFAOUI, who will present a repertoire combining improvisation and Mediterranean influences.

L’événement Les Sacrés Vendredis de la Klose Ohlungen a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau