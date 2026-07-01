AGENDA · Laroque
LES SAINTS POÈTES DU TANGO Laroque
dimanche 12 juillet 2026 · Laroque
Informations pratiques
Laroque
LES SAINTS POÈTES DU TANGO
La Placette Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
La Luli et El Revire Duo présentent Les Saints Poètes du Tango. Concert et poèsie.
Prix libre et conscient.
Buvette, places limitées.
Réservation conseillée. .
La Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 7 66 30 37 06
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English :
Luli and El Revire Duo present: The Holy Poets of Tango. Concert and poetry.
L’événement LES SAINTS POÈTES DU TANGO Laroque a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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