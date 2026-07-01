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AGENDA · Laroque

LES SAINTS POÈTES DU TANGO Laroque

dimanche 12 juillet 2026 · Laroque

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
La Placette
Ville
34190 Laroque
Département
Hérault
Tarif

Laroque

LES SAINTS POÈTES DU TANGO

La Placette Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

La Luli et El Revire Duo présentent Les Saints Poètes du Tango. Concert et poèsie.
Prix libre et conscient.
Buvette, places limitées.
Réservation conseillée.   .

La Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 7 66 30 37 06 

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English :

Luli and El Revire Duo present: The Holy Poets of Tango. Concert and poetry.

L’événement LES SAINTS POÈTES DU TANGO Laroque a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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