Informations pratiques

Laroque

LES SAINTS POÈTES DU TANGO

La Placette Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

La Luli et El Revire Duo présentent Les Saints Poètes du Tango. Concert et poèsie.

Prix libre et conscient.

Buvette, places limitées.

Réservation conseillée. .

La Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 7 66 30 37 06

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English :

Luli and El Revire Duo present: The Holy Poets of Tango. Concert and poetry.

L’événement LES SAINTS POÈTES DU TANGO Laroque a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34