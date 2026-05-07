Les Saisons des Histoires Place du Général Michelin Commenailles

Commenailles

Les Saisons des Histoires

Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 10:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .

Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Les Saisons des Histoires

L’événement Les Saisons des Histoires Commenailles a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)