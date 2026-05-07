Les Saisons des Histoires Place du Général Michelin Commenailles
Les Saisons des Histoires Place du Général Michelin Commenailles samedi 19 décembre 2026.
Commenailles
Les Saisons des Histoires
Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Les Saisons des Histoires
L’événement Les Saisons des Histoires Commenailles a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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