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Les Saisons des Histoires Place du Général Michelin Commenailles

Les Saisons des Histoires Place du Général Michelin Commenailles samedi 19 décembre 2026.

Lieu : Place du Général Michelin

Adresse : Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Commenailles

Les Saisons des Histoires

Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:30:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Place du Général Michelin Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Commenailles Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : Les Saisons des Histoires

L’événement Les Saisons des Histoires Commenailles a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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