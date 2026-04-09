Les samedis à histoires Bibliothèque Landry Rennes
Les samedis à histoires Bibliothèque Landry Rennes samedi 25 avril 2026.
Les samedis à histoires Bibliothèque Landry Rennes 25 avril et 6 juin Ille-et-Vilaine
Lectures pour les 0-3 ans
Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.
0-3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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