Les Samedis Challenge Château Pont Saint-Martin Léognan
samedi 1 août 2026 · Château Pont Saint-Martin · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Les Samedis Challenge
Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Tous les samedis du mois d’août
Vivez une expérience œnologique originale au Château Pont Saint-Martin. En équipe, mettez vos sens à l’épreuve à travers une série de défis ludiques reconnaissance d’arômes, dégustation à l’aveugle, quiz et épreuves autour du vin. Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre collègues.
Deux créneaux disponibles
11h00 • 14h30 .
Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 17 15 contact@pont-saint-martin.fr
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English : Les Samedis Challenge
L’événement Les Samedis Challenge Léognan a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme
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