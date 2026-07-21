Les Samedis Challenge Château Pont Saint-Martin Léognan

Informations pratiques

Léognan

Les Samedis Challenge

Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Tous les samedis du mois d’août

Vivez une expérience œnologique originale au Château Pont Saint-Martin. En équipe, mettez vos sens à l’épreuve à travers une série de défis ludiques reconnaissance d’arômes, dégustation à l’aveugle, quiz et épreuves autour du vin. Un moment convivial à partager entre amis, en famille ou entre collègues.

Deux créneaux disponibles

11h00 • 14h30 .

Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 17 15 contact@pont-saint-martin.fr

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English : Les Samedis Challenge

L’événement Les Samedis Challenge Léognan a été mis à jour le 2026-07-21 par Sud Bordeaux Tourisme