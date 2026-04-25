Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 12 juillet à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains

Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 12 juillet à partir de 19h Rue Aristide Brilland Brides-les-Bains dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Rue Aristide Brilland

Adresse : Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard

Ville : 73570 Brides-les-Bains

Département : Savoie

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brides-les-Bains

Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 12 juillet à partir de 19h

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Les Samedis Drunch Live Concert du BIS Trop Savoyard
Tous les samedis soir, de juin à septembre, à partir de 19h, concert live dès 22h
  .

Rue Aristide Brilland Bar a vins, spiritueux et bières Le Bis Trop Savoyard Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 52 20 27  dada7341@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Samedis Drunch Live Concert du BIS Trop Savoyard
Every Saturday evening from June to September, from 7pm, live concert from 10pm

L’événement Les Samedis Druch Live Concert du Bis Trop Savoyard Samedi 12 juillet à partir de 19h Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

À voir aussi à Brides-les-Bains (Savoie)