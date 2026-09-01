Les Sangliers Arvernes vs Vaujany Patinoire Papadakis & Cizeron Clermont-Ferrand
samedi 12 septembre 2026 · Patinoire Papadakis & Cizeron · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Les Sangliers Arvernes vs Vaujany
Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous à la Patinoire Papadakis & Cizeron pour soutenir les Sangliers Arvernes pour leur prochain match à domicile !
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Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Join us at the Patinoire Papadakis & Cizeron to support the Sangliers Arvernes for their next home match!
L’événement Les Sangliers Arvernes vs Vaujany Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Métropole
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