Les Sangliers Arvernes vs Vaujany Patinoire Papadakis & Cizeron Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Les Sangliers Arvernes vs Vaujany

Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous à la Patinoire Papadakis & Cizeron pour soutenir les Sangliers Arvernes pour leur prochain match à domicile !

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Patinoire Papadakis & Cizeron 157 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Join us at the Patinoire Papadakis & Cizeron to support the Sangliers Arvernes for their next home match!

L’événement Les Sangliers Arvernes vs Vaujany Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Métropole