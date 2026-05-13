« Les Sarah sont dans la place » à Bréquigny, vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 21 mai, 12h30 Ille-et-Vilaine

Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt.

**Déjeunons ensemble, toutes et tous.**

Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,

à l’image du quartier.

Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.

**Retrouvons-nous pour manger ensemble sur la place Sarah Bernhardt,**

**le jeudi 21 mai 2026 de 12h30 à 14h00.**

Chacun.e apporte son pique-nique ou possibilité d’acheter son repas aux étals du marché.

**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**

**Au plaisir de notre rencontre **

Ouvert à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00.000+02:00

1

lessarahsdlp@gmail.com

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

