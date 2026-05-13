« Les Sarah sont dans la place » à Bréquigny, vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes
« Les Sarah sont dans la place » à Bréquigny, vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes jeudi 21 mai 2026.
« Les Sarah sont dans la place » à Bréquigny, vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes Jeudi 21 mai, 12h30 Ille-et-Vilaine
Faisons vivre cette place Sarah Bernhardt.
**Déjeunons ensemble, toutes et tous.**
Rendons les femmes plus visibles dans toutes leurs diversités culturelles,
à l’image du quartier.
Donnons la parole à toutes et tous et échangeons.
**Retrouvons-nous pour manger ensemble sur la place Sarah Bernhardt,**
**le jeudi 21 mai 2026 de 12h30 à 14h00.**
Chacun.e apporte son pique-nique ou possibilité d’acheter son repas aux étals du marché.
**Nous vous attendons nombreuses et nombreux.**
**Au plaisir de notre rencontre **
Ouvert à toutes et tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-21T14:00:00.000+02:00
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lessarahsdlp@gmail.com
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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