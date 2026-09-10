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Les Saveurs de Viarme 2026 Place Viarme Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Place Viarme · Nantes

Les Saveurs de Viarme 2026 Place Viarme Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Place Viarme
Adresse
Place Viarme
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Venez rencontrer des producteurs de toute la France et déguster leurs produits du terroir (bière, vin, fromage, charcuterie, escargots, huîtres, miel…).

Place Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000


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