Les Saveurs de Viarme 2026 Place Viarme Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Venez rencontrer des producteurs de toute la France et déguster leurs produits du terroir (bière, vin, fromage, charcuterie, escargots, huîtres, miel…).

Place Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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