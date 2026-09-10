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Les Saveurs de Viarme 2026 Place Viarme Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Place Viarme · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Venez rencontrer des producteurs de toute la France et déguster leurs produits du terroir (bière, vin, fromage, charcuterie, escargots, huîtres, miel…).
Place Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
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