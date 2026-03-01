Les scènes fertiles Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif variable selon l’évènement Tout public – Age maximum : 99

À la découverte de nos talents nantais !?? Deux semaines consacrées aux artistes émergents, à la créativité qui foisonne sur notre territoire, et au soutien de nos jeunes talents locaux !?? Deux semaines de rencontres inspirantes, de curieuses découvertes, d’inventivité, et ce, à portée de main !?? Deux semaines pour permettre à des compagnies émergentes locales de tester leurs nouvelles créations !Alors, souhaitez-vous cultiver ce terrain fertile pour le spectacle vivant ? ????On compte sur vous faire de cette première édition une réussite ! Venez ensuite nombreux les soutenir !

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

02 40 47 34 44 https://www.theatredepochegraslin.fr/programmation/les-scenes-fertiles/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

