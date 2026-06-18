Waldersbach

Les Scènes Sauvages EST-CE QUE LA TERRE S’EST TUE ?

17 rue de la Suisse Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 10:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Ce spectacle est une proposition déambulatoire, en milieu forestier ! Nous invitons le public à se munir de chaussures et de vêtements adaptés à la marche en fonction de la météo, et à s’équiper d’une bouteille d’eau.

Est-ce que la terre s’est tue ? est une escapade spectaculaire ; une pièce imaginée telle une balade singulière.

Le public est invité à écouter, à observer, à goûter ce que c’est que d’être là, vivant parmi les vivants.

Accompagné par un guide naturaliste, chercheur au Centre National de Recherches Sauvages, il se déplace, tente de regarder la nature environnante en adoptant une perspective autre que celle de l’être humain. Chacun, chacune fait l’expérience d’une marche sensible et sensorielle. Le public goûte alors à un rituel théâtral qui le connecte aux vivants qui l’entourent, jusqu’à parvenir, qui sait, à pénétrer la peau de la forêt ?

Les billets sont à retirer au Gîte Fritz Stephan 30 min avant la représentation .

17 rue de la Suisse Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 85 19 85 les.scenes.sauvages@gmail.com

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English :

L’événement Les Scènes Sauvages EST-CE QUE LA TERRE S’EST TUE ? Waldersbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche