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Les Sciences en Bas de Chez Toi, Parc du Jamet, Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc du Jamet · Nantes

Les Sciences en Bas de Chez Toi, Parc du Jamet, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Parc du Jamet
Adresse
Rue du Jamet, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Sciences en Bas de Chez Toi 15 – 17 juillet Parc du Jamet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Du 15 au 17 juillet, de 14h à 19h, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation rue de la Dordogne et aux jardins du Jamet dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans.

Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !

Parc du Jamet Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 49 62 89 99 »}]
Une semaine d’animation gratuite et ouverte à tout·es pour découvrir la science du quotidien. sciences

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