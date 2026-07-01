Les Sciences en Bas de Chez Toi, Parc du Jamet, Nantes

Informations pratiques

Les Sciences en Bas de Chez Toi 15 – 17 juillet Parc du Jamet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Du 15 au 17 juillet, de 14h à 19h, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation rue de la Dordogne et aux jardins du Jamet dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans.

Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !

Parc du Jamet Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 49 62 89 99 »}]

Une semaine d’animation gratuite et ouverte à tout·es pour découvrir la science du quotidien. sciences