Les Sciences en Bas de Chez Toi, Parc du Jamet, Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc du Jamet · Nantes
Informations pratiques
Les Sciences en Bas de Chez Toi 15 – 17 juillet Parc du Jamet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00
Du 15 au 17 juillet, de 14h à 19h, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation rue de la Dordogne et aux jardins du Jamet dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans.
Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !
Parc du Jamet Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 49 62 89 99 »}]
Une semaine d’animation gratuite et ouverte à tout·es pour découvrir la science du quotidien. sciences
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