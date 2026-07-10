Les Sciences en Bas de Chez Toi Parc du Jamet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 19:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Du 15 au 17 juillet, de 14h à 19h, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation rue de la Dordogne et aux jardins du Jamet dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans. Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !

Parc du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-jamet 02 49 62 89 99



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