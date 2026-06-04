Les Sciences en bas de chez toi – place Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
Les Sciences en bas de chez toi – place Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Les Sciences en bas de chez toi – place Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 1 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
entrée libre, gratuite
Ateliers pour toutes et tous : défis, expériences et jeux sur le thème de l’eau … la science se pratique en s’amusant !
Les petits débrouillards viennent fêter le lancement de l’été aux Gayeulles. Des ateliers sportifs, artistiques et culturels sont également proposés par d’autres associations ce jour là.
Au programme avec les petits débrouillards : **tout sur l’eau !**des expériences pour comprendre ses propriétés, et des jeux Splach Info sur les économies d’eau.
**Retrouvez nous tout l’été :** Retrouvez bientôt notre programme estival
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T18:00:00.000+02:00
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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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