Les séances du Planétarium en septembre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
samedi 12 septembre 2026 · Planétarium Peiresc · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Les séances du Planétarium en septembre
Du 12/09 au 26/09/2026 le mercredi et samedi de 11h à 16h. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Sous la coupole du planétarium d’Aix-en-Provence, partez pour un voyage immersif au cœur de l’Univers. Tout au long de l’année. Des séances publiques adaptées à chaque âge et à chaque curiosité
Des premières découvertes pour les plus jeunes, des séances familiales pour explorer le ciel ensemble, ou encore des séances plus approfondies pour les passionnés. Des ateliers participatifs permettent également d’apprendre l’astronomie de manière ludique et interactive.
Rubrique jeune public
Samedi 12 septembre
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 14h
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h
Mercredi 16 septembre
● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h
● Les planètes , dès 4 ans à 16h
Samedi 19 septembre
● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h
● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h
Mercredi 23 septembre
● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 14h
Samedi 26 septembre
● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 11h
● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h. .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
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English :
Under the dome of the Aix-en-Provence planetarium, take an immersive journey into the heart of the Universe. All year round. Public sessions to suit all ages and interests
L’événement Les séances du Planétarium en septembre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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