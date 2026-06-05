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Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 14 novembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Les Secrets De L’Hypnose

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 16:10:00

Date(s) :
2026-11-14

Conférence sur l’hypnose Hervé Barbereau vous explique et vous donne ses techniques d’hypnose… Il vous apprend même à hypnotiser les autres ! Tout cela, bien sûr avec sa légendaire patte humoristique )
Hervé est l’un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes, et il vous explique comment ça marche !!
L’hypnose n’aura plus de secret pour vous. Un spectacle conférence interactif inédit !   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Les Secrets De L’Hypnose

L’événement Les Secrets De L’Hypnose Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne

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