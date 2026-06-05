Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Les Secrets De L’Hypnose

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 16:10:00

Date(s) :

2026-11-14

Conférence sur l’hypnose Hervé Barbereau vous explique et vous donne ses techniques d’hypnose… Il vous apprend même à hypnotiser les autres ! Tout cela, bien sûr avec sa légendaire patte humoristique )

Hervé est l’un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes, et il vous explique comment ça marche !!

L’hypnose n’aura plus de secret pour vous. Un spectacle conférence interactif inédit ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Les Secrets De L’Hypnose

L’événement Les Secrets De L’Hypnose Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne