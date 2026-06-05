Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Les Secrets De L’Hypnose Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 14 novembre 2026.
Bayonne
Les Secrets De L’Hypnose
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 16:10:00
Date(s) :
2026-11-14
Conférence sur l’hypnose Hervé Barbereau vous explique et vous donne ses techniques d’hypnose… Il vous apprend même à hypnotiser les autres ! Tout cela, bien sûr avec sa légendaire patte humoristique )
Hervé est l’un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes, et il vous explique comment ça marche !!
L’hypnose n’aura plus de secret pour vous. Un spectacle conférence interactif inédit ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Les Secrets De L’Hypnose
L’événement Les Secrets De L’Hypnose Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
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