UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arcachon

Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon

lundi 27 juillet 2026 · Arcachon

Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
22 Boulevard du Général Leclerc
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Arcachon

Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie

22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-28

Au gré d’une balade en forêt à Arcachon, découvrez les secrets de beauté de l’Impératrice Eugénie, ainsi que les soins naturels à l’époque du Second Empire. Rendez-vous devant le MA.AT.
Par l’Association Angel.   .

22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie

L’événement Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon

À voir aussi à Arcachon (Gironde)