Informations pratiques

Arcachon

Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie

22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-28

Au gré d’une balade en forêt à Arcachon, découvrez les secrets de beauté de l’Impératrice Eugénie, ainsi que les soins naturels à l’époque du Second Empire. Rendez-vous devant le MA.AT.

Par l’Association Angel. .

22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie

L’événement Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon