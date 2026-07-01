Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon
lundi 27 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie
22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-28
Au gré d’une balade en forêt à Arcachon, découvrez les secrets de beauté de l’Impératrice Eugénie, ainsi que les soins naturels à l’époque du Second Empire. Rendez-vous devant le MA.AT.
Par l’Association Angel. .
22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54
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English : Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie
L’événement Les secrets de santé naturels impériaux de Napoléon et de l’Impératrice Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon
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