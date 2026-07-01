Informations pratiques

Arcachon

Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées

Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA)

Arcachon Ville Impériale

Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.

En haut de l’avenue du Parc-Pereire, près de l’agence Grisel. .

Avenue du Parc Péreire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com

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English : Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées

L’événement Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon