Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon
vendredi 24 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées
Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA)
Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.
En haut de l’avenue du Parc-Pereire, près de l’agence Grisel. .
Avenue du Parc Péreire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com
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English : Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées
L’événement Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon
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