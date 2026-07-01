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Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon

vendredi 24 juillet 2026 · Arcachon

Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Avenue du Parc Péreire
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées

Avenue du Parc Péreire Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Par l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon (HTBA)
Arcachon Ville Impériale
Itinéraire de découverte historique et patrimoniale.
En haut de l’avenue du Parc-Pereire, près de l’agence Grisel.   .

Avenue du Parc Péreire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90  histradi@gmail.com

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English : Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées

L’événement Visite du quartier Pereire et des écuries réhabilitées Arcachon a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Arcachon

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