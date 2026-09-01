LES SECRETS DES CHAUVE-SOURIS Saint-Pons-de-Thomières
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Pons-de-Thomières
Informations pratiques
Saint-Pons-de-Thomières
LES SECRETS DES CHAUVE-SOURIS
33 D907 Grotte de Pondérach Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez les chiroptères lors d’une soirée exceptionnelle à Saint-Pons-de-Thomières. Visite de la grotte de Pondérach, interventions d’experts et comptage au coucher du soleil. Gratuit dès 15 ans, sur inscription obligatoire.
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le Pôle de pleine nature Montagnes du Caroux et Hérault Sport vous proposent une immersion fascinante dans le monde des chiroptères.
Au programme de cette fin d’après-midi
— Visite guidée de la grotte de Pondérach par petits groupes, encadrée par Gaël Vérat (Hérault Sport).
— Présentation du cycle de vie des chauves-souris et de leur lien étroit avec le milieu souterrain par Solène Thomas, chargée de mission au Parc.
— Participation au comptage de la colonie à la source du Jaur dès la tombée de la nuit.
Animation gratuite accessible dès 15 ans. Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire.
À prévoir bottes de pluie ou chaussures adéquates, vêtements adaptés à la météo et ne craignant pas la saleté, lampe frontale et pique-nique tiré du sac. .
33 D907 Grotte de Pondérach Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 07 94 24 66 natasha.haugsted@montagnesducaroux.com
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English :
Discover bats during a special evening event in Saint-Pons-de-Thomières. Tour of the Pondéchach Cave, talks by experts, and bat counting at sunset. Free for ages 15 and up; registration required.
L’événement LES SECRETS DES CHAUVE-SOURIS Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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