Visite d’une carrière en exploitation et activités pour les enfants, Carrière de Saint-Pons, Saint-Pons-de-Thomières
samedi 19 septembre 2026 · Carrière de Saint-Pons · Saint-Pons-de-Thomières
Informations pratiques
Visite d’une carrière en exploitation et activités pour les enfants Samedi 19 septembre, 08h30 Carrière de Saint-Pons Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Découvrez l’histoire de la carrière et apprenez-en davantage sur la valorisation des matériaux.
Montez à bord de nos engins ou partez à la découverte du site en bus.
Partagez également un moment convivial avec nos équipes autour d’un atelier de peinture sur pierre, d’une chasse au trésor et de nombreuses autres surprises.
Carrière de Saint-Pons Route de Béziers, 34220 Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie
Découvrez l’histoire de la carrière et apprenez-en davantage sur la valorisation des matériaux.
©NEXSTONE
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