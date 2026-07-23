Informations pratiques

Marignane

Les Secrets des Marais de Bolmon

Samedi 24 octobre 2026 de 9h45 à 11h45.

Durée : 2h . Étang de Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:45:00

fin : 2026-10-24 11:45:00

Date(s) :

2026-10-24

Entre nature et activités humaines, découvrez les secrets de l’étang de Bolmon.

Partez pour une balade sur les bords de l’étang de Bolmon, à la rencontre d’une culture et d’une nature en mutation.



Confrontée au grignotage permanent de son territoire, la nature tente de s’adapter. Si certaines espèces sont très menacées, d’autres semblent s’y plaire. Vous pourrez observer nos hôtes permanents ou de passage. .

Étang de Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Between nature and human activities, discover the secrets of Bolmon Pond.

L’événement Les Secrets des Marais de Bolmon Marignane a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]