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AGENDA · Marignane

 Les Secrets des Marais de Bolmon  Marignane

samedi 24 octobre 2026 · Marignane

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
09:45:00
Adresse
Étang de Bolmon
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

 Les Secrets des Marais de Bolmon 

Samedi 24 octobre 2026 de 9h45 à 11h45.
Durée : 2h . Étang de Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:45:00
fin : 2026-10-24 11:45:00

Date(s) :
2026-10-24

Entre nature et activités humaines, découvrez les secrets de l’étang de Bolmon.
Partez pour une balade sur les bords de l’étang de Bolmon, à la rencontre d’une culture et d’une nature en mutation. 

Confrontée au grignotage permanent de son territoire, la nature tente de s’adapter. Si certaines espèces sont très menacées, d’autres semblent s’y plaire. Vous pourrez observer nos hôtes permanents ou de passage.    .

Étang de Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Between nature and human activities, discover the secrets of Bolmon Pond.

L’événement  Les Secrets des Marais de Bolmon  Marignane a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]

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