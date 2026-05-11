Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou samedi 4 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé
Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-05 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé
Au cours de cette visite commentée, plongez dans le passé en découvrant l’art de l’écriture dans un cadre enchanteur. Les médiateurs vous raconteront des anecdotes fascinantes sur les scripteurs, les techniques de fabrication des manuscrits et l’importance culturelle de l’écrit dans l’histoire.
à partir de 7 ans
inclus dans le billet d’entrée .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
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English :
The Secrets of the Copist Monks at Château de Baugé
L’événement Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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