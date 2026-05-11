Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-05 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé

Au cours de cette visite commentée, plongez dans le passé en découvrant l’art de l’écriture dans un cadre enchanteur. Les médiateurs vous raconteront des anecdotes fascinantes sur les scripteurs, les techniques de fabrication des manuscrits et l’importance culturelle de l’écrit dans l’histoire.

à partir de 7 ans

inclus dans le billet d’entrée .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Secrets of the Copist Monks at Château de Baugé

L’événement Les Secrets des Moines Copistes au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert