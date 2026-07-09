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AGENDA · Hauterives

Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Hauterives

jeudi 9 juillet 2026 · Hauterives

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif
16 16 16 à partir de 13 ans

Hauterives

Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique)

Parc du château Hauterives Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

à partir de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-08-06 10:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Activité en pleine nature pour découvrir les plantes médicinales locales. Comment identifier les plantes, se servir d’une flore, découvrir les vertus médicinales et les anecdotes de la flore de la Drôme des Collines.
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Parc du château Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 

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English :

A nature activity to discover local medicinal plants. Learn how to identify plants, use a flora, discover medicinal virtues and anecdotes about the flora of the Drôme des Collines.

L’événement Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Hauterives a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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