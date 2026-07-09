Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Hauterives
jeudi 9 juillet 2026 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique)
Parc du château Hauterives Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
à partir de 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-08-06 10:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Activité en pleine nature pour découvrir les plantes médicinales locales. Comment identifier les plantes, se servir d’une flore, découvrir les vertus médicinales et les anecdotes de la flore de la Drôme des Collines.
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Parc du château Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33
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English :
A nature activity to discover local medicinal plants. Learn how to identify plants, use a flora, discover medicinal virtues and anecdotes about the flora of the Drôme des Collines.
L’événement Les secrets des plantes sauvages médicinales (balade botanique) Hauterives a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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