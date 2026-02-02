Soirée gourmande Hauterives
Soirée gourmande Hauterives jeudi 6 août 2026.
Soirée gourmande
Place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00
Date(s) :
2026-08-06
De nombreux exposants pour passer une belle soirée conviviale et pouvoir choisir le repas et boissons qu’on souhaite. Tables et chaises disponibles. Ambiance musicale assurée par Canel Wine Pear.
.
Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21 hauterives.animation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Numerous exhibitors to enjoy a convivial evening and choose the meal and drinks you want. Tables and chairs available. Musical entertainment provided by Canel Wine Pear.
L’événement Soirée gourmande Hauterives a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche