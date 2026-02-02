Soirée gourmande Hauterives

Soirée gourmande

Place de la mairie Hauterives Drôme

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

2026-08-06

De nombreux exposants pour passer une belle soirée conviviale et pouvoir choisir le repas et boissons qu’on souhaite. Tables et chaises disponibles. Ambiance musicale assurée par Canel Wine Pear.

Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21 hauterives.animation@gmail.com

English :

Numerous exhibitors to enjoy a convivial evening and choose the meal and drinks you want. Tables and chairs available. Musical entertainment provided by Canel Wine Pear.

