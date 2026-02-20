Les semaines de la petite enfance Aquabébés Piscine AquaSud Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Aquabébés

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l'Abbé Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Moment d’échange parents-enfant favorisant l’épanouissement du bébé dans un bassin spécialement aménagé et chauffé. Pour la première fois, une psychomotricienne interviendra dans l’eau, aux côtés des éducateurs sportifs.

Pour les parents et leurs enfants de 6 mois à 4 ans. Sur inscription. .

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00

English : Les semaines de la petite enfance Aquabébés

