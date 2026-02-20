Les semaines de la petite enfance Aquabébés Piscine AquaSud Pont-l’Abbé
samedi 14 mars 2026.
Les semaines de la petite enfance Aquabébés
Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Moment d’échange parents-enfant favorisant l’épanouissement du bébé dans un bassin spécialement aménagé et chauffé. Pour la première fois, une psychomotricienne interviendra dans l’eau, aux côtés des éducateurs sportifs.
Pour les parents et leurs enfants de 6 mois à 4 ans. Sur inscription. .
Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00
