Les semaines de la petite enfance Ciné-débat Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Les violences éducatives ordinaires : réflexion autour des pratiques éducatives au quotidien. La soirée s’articule autour d’une projection de film, de temps d’échanges avec des professionnels, de moments conviviaux et se conclut par une exposition.

Pour les parents d’enfants de tous âges.

Sur inscription .

