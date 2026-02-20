Les semaines de la petite enfance Confection de balles brodées bigoudènes Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Confection de balles brodées bigoudènes

Fabriquées à partir de restes de textiles (chiffons, laines) par les mères ou les jeunes filles, ces balles sont de véritables objets d’art populaire, témoins d’une époque où rien ne se jetait et où les magasins de jouets n’existaient pas. Pour faire revivre cette tradition, les Amis du Musée Bigouden proposent des ateliers permettant d’apprendre à les confectionner.

Pour les familles et enfants à partir de 7 ans.

Sur inscription. .

Place Benjamin Delessert Mediathèque Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

English : Les semaines de la petite enfance Confection de balles brodées bigoudènes

