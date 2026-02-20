Les semaines de la petite enfance Le PalLenn Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Le PalLenn

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Découverte du PalLenn le tout nouvel outil textile créé par les Amis du musée bigouden pour les lecteurs et lectrices qui aiment raconter des histoires autrement. Une présentation de deux tapis deux univers différents et une multitude de livres à animer.

Pour les parents d’enfants de tous âges.

Sur inscription. .

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les semaines de la petite enfance Le PalLenn

L’événement Les semaines de la petite enfance Le PalLenn Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Destination Pays Bigouden