Les semaines de la petite enfance Lennadenn evit ar vugale Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé

Les semaines de la petite enfance Lennadenn evit ar vugale

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère

Degemeret e vezoc’h war dorchennoù ar vediaoueg evit un hanter-eurvezh lenn gant levrioù ha rimadelloù diwar-benn an nevez-amzer hag ar gwez.

Comptines en breton sur le thème du printemps et des arbres.

Evit ar gerent hag o bugale adalek 6 miz. Pour les parents et leurs enfants à partir de 6 mois.

Enskrivadur ret. Sur inscription. .

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73

