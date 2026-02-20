Les semaines de la petite enfance Lennadenn evit ar vugale Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé
Les semaines de la petite enfance Lennadenn evit ar vugale Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé mercredi 29 avril 2026.
Les semaines de la petite enfance Lennadenn evit ar vugale
Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
2026-04-29
Degemeret e vezoc’h war dorchennoù ar vediaoueg evit un hanter-eurvezh lenn gant levrioù ha rimadelloù diwar-benn an nevez-amzer hag ar gwez.
Comptines en breton sur le thème du printemps et des arbres.
Evit ar gerent hag o bugale adalek 6 miz. Pour les parents et leurs enfants à partir de 6 mois.
Enskrivadur ret. Sur inscription. .
Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 84 84 73
