Informations pratiques

Landerneau

Les Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Durant les Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire, venez (re)découvrir les entreprises locales, de toutes tailles et de tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, etc), qui font l’identité du territoire.

Un événement organisé à l’échelle régionale par la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne et les offices partenaires de l’événement, qui valorise les savoir-faire, les produits et les innovations de notre région.

Profitez de ces deux semaines pour apprécier la richesse du patrimoine économique du Pays de Landerneau Daoulas et la diversité des métiers et savoir-faire les produits locaux et l’artisanat sont à l’honneur cette année !

Les visites de cette édition 2026 en pays de Landerneau Daoulas seront à découvrir prochainement !

Réservation en ligne sur www.semaines-tourisme-economique.bzh

ou à l’Office de tourisme de Landerneau. .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Les Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Landerneau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS