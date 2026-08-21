Les sens de la porte. HistoireS de la prison Jacques-Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes

Informations pratiques

Les sens de la porte. HistoireS de la prison Jacques-Cartier Samedi 19 septembre, 17h00 Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Ille-et-Vilaine

4 représentations du spectacle à 17h, 18h, 19h et 20h.

Gratuit, uniquement sur réservation uniquement sur le site web de Destination Rennes.

Nombre de places limité, accès au spectacle interdit aux jeunes de moins de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Une mise en scène des récits de l’enfermement de cette ancienne maison d’arrêt. Une spectacle déambulatoire où d’ancien.nes habitant.es de Jacques Cartier cherchent à révéler leurs expériences et vérités respectives.

Un récit polyphonique, poétique et historique.

https://www.lamorsure.com/evenements/les-sens-de-la-porte-histoires-de-la-prison-jacques-cartier-in-situ/

Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes 56 boulevard Jacques Cartier, 35032, Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-rennes.com/?-_Performance_Max_-_visites&gad_campaignid=23845786747&gad_source=1 »}] [{« link »: « https://www.lamorsure.com/evenements/les-sens-de-la-porte-histoires-de-la-prison-jacques-cartier-in-situ/ »}] Maison d’arrêt de Rennes – Ancienne prison des hommes édifiée à Rennes en 1898

Ouverte en 1903, la prison départementale Jacques-Cartier a été construite selon un plan panoptique et une organisation cellulaire, caractéristiques des conceptions architecturales des prisons à la fin du 19e siècle. Agrandie entre 1971 et 1997, elle a servi à incarcérer des prévenus et des détenus de courte peine jusqu’à sa fermeture en 2010. Elle est aussi tristement connue pour avoir été le lieu de détention de nombreux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.

Récemment acquis par Rennes Métropole, le site a vocation à devenir un lieu culturel et citoyen, qui valorise l’histoire des lieux.

Spectacle par la compagnie La Morsure et l’association Cartier Libre

Julien Mignot, Rennes Ville et Métropole